Ботсад Саратова: как заброшенная территория превратилась в излюбленное место горожан

Ещё год назад о Ботаническом саде им. Н.И. Вавилова в Саратове говорили в основном в контексте просьб о помощи.

Коллектив и жители обращались к Вячеславу Володину с просьбой сделать сад современным и доступным. Сегодня о нём говорят иначе: за год после открытия его посетили более 35 тысяч человек, а на экотропах по выходным легко встретить семьи с колясками, школьные группы и фотографов.

Два этапа — одна большая перемена

Сад открылся 16 ноября 2025 года после первого этапа реконструкции. Тогда при поддержке Вячеслава Володина в рамках благотворительного проекта обустроили экотропы, реконструировали оранжерею, установили систему автополива, освещение, видеонаблюдение и ограждения. Год спустя, в 2026-м, стартовал второй этап: отремонтировали здание лаборатории, смонтировали инженерные системы и коммуникации, поставили две новые теплицы для выращивания растений, обустроили тропинки, освещение и полив, изготовили малые архитектурные формы. Восстановленная инфраструктура заняла около 20 гектаров — и, что важно, создала условия не только для прогулок, но и для развития научной базы, проведения исследований и сохранения редких, в том числе краснокнижных, растений.

«Светящийся лес» и уроки под открытым небом

Но лучше любых цифр об изменениях говорят сами горожане. «Раньше мы с детьми приезжали сюда раз в год, на цветение, — рассказывает саратовчанка Марина, мама двоих школьников. — Теперь гуляем по экотропам почти каждые выходные. Освещение вечером — отдельная история, дети называют сад «светящимся лесом»».

Для учителя биологии Алексея Петровича сад стал частью учебной программы: «Ребята вживую видят растения, которые раньше изучали только по картинкам в учебнике. После реконструкции оранжереи проводить уроки стало гораздо удобнее».

Дорожки, скамейки и ежедневная прогулка

А пенсионерка Валентина Ивановна, живущая неподалёку, просто радуется бытовым мелочам: «Раньше заходила просто так, без цели. Теперь тут дорожки, скамейки, всё аккуратно. Гуляю каждый день, а внуку показываю, как растут растения в теплицах».

Сад открыт для посещения, здесь проводят экскурсии для школьников и всех желающих — расписание можно найти на сайте botsad.sgu.ru.

Судя по тому, что за год сюда пришли 35 тысяч человек, сад перестал быть местом «для избранных» и стал полноценной городской достопримечательностью — с наукой, редкими растениями и живым интересом горожан.

Ольга Сергеева

Фото: Волга-Медиа