Саратовским игроманам напоминают об уплате налога с азартных выигрышей

В налоговых уведомлениях за 2025 год ФНС указывает не только общую сумму НДФЛ, но и расчёт по видам доходов.

В том числе — выплаты работодателей и выигрыши в казино и залах игровых автоматов.

Налоговая база по выигрышам — это разница между полученным доходом и подтверждёнными расходами на участие (например, покупку фишек), при этом доходы до 4 000 рублей не облагаются налогом. Расчёт делается после окончания года на основе данных организаторов азартных игр:

Облагаемый доход = общая сумма доходов – (расходы на участие + 4 000 рублей).

Пример: при выигрыше 360 000 рублей и расходах 70 000 рублей облагаемый доход составит 286 000 рублей. При базе до 2,4 млн рублей ставка — 13%, налог в примере — 83 647 рублей; с учётом уже удержанных работодателем 46 467 рублей к доплате остаётся 37 180 рублей.