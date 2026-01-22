Брошенные автомобили продолжают создавать проблемы в Саратове

Администрация Саратова обращает внимание на проблему брошенных транспортных средств, сообщения о которых продолжают поступать от горожан.

Заброшенные машины, длительное время находящиеся в неисправном состоянии, создают ряд серьёзных проблем. Они занимают парковочные места и общественные территории, портят внешний облик города и могут представлять угрозу безопасности. Зимой такая «авторухлядь» также мешает работе снегоуборочной техники.

Как определить брошенный автомобиль?

К основным признакам относятся: аварийное состояние, отсутствие колёс, стёкол, важных деталей и другие повреждения, делающие машину непригодной для использования.

Автомобили, подпадающие под эти критерии, подлежат принудительной эвакуации и утилизации. Полномочия по организации этого процесса возложены на районные администрации. Для ускорения процедуры Комитетом муниципального контроля Саратова ранее уже были инициированы изменения в регламентирующий порядок документ, направленные на сокращение сроков реализации.

Ольга Сергеева