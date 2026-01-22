К акции саратовского регоператора «Подключи личный кабинет и оплати долг — спишем пени» могут присоединиться собственники жилья

Саратовский регоператор принял решение о возможности присоединиться к акции «Подключи личный кабинет и оплати долг – спишем пени» собственникам квартир и индивидуальных жилых домов.

Ранее она распространялась только на предпринимателей, юридических лиц и собственников нежилых помещений.

По данным специалистов Саратовского филиала «Ситиматик», в акции смогут принять участие порядка 200 тыс. жителей области, которые накопили долг за услугу по обращению с ТКО и им уже начисляются пени за несвоевременную оплату.

Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить два простых условия: оплатить сумму основного долга и зарегистрироваться в личном кабинете. Для физических лиц он находится по адресу: https://citymatic64.aisgorod.ru/. При выполнении этих пунктов саратовский регоператор спишет пени. Если у собственника жилья нет возможности зарегистрироваться на платформе, то после оплаты долга необходимо направить соответствующее заявление в свободной форме по электронной почте, Почтой России или принести в офисы обслуживания.

Саратовский регоператор обращает внимание, что акция «Подключи личный кабинет и оплати долг – спишем пени» не распространяется на задолженность, которая находится в процессе взыскания в суде или по ней вынесено решение. Дополнительную информацию об акции можно получить по телефону контакт-центра Саратовского филиала «Ситиматик»: 8 (8452) 25-64-90.