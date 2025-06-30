«Будущее — это мы!» — уверенно говорит российская молодежь

Именно для таких активных, целеустремленных, способных добиться успехов, для тех молодых людей, кого любит удача организован межмуниципальный сезон молодежного проекта «Неигры».

Напомним, мероприятие организовано в рамках акции #Растимактивноепоколение, стартовавшей в сентябре 2024 года при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» и Союза женщин.

Два полуфинала определили самых стойких, ловких, способных выбрать правильную технику выполнения сложных заданий ведущего.

И вот Финал!

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась активистка местного отделения «Союз женщин России», участница партийного проекта «Женское движение Единой России» Краснопартизанского района Ольга Чигридова. Она поздравила всех ребят с Днем молодежи, пожелала участникам интересных состязаний и удачи!

Четыре команды юных, отважных, позитивных молодых людей на старте:

Балаковский район

Краснопартизанский район

Дергачевский район

Пугачевский район

Сложнейшая борьба, минимальный разрыв в баллах между испытаниями, напряжение, нарастающее с каждой минутой и невероятно неожиданное завершение — все это Финал Неигр.

Каждая из команд показала сплоченность, достойную игру и целеустремленность.

В финале удача улыбнулась представителям Балаковского района! Именно эта команда, сразившись с представителями Краснопартизанского района в последнем испытании, стала победителем и прошла в Суперфинал.

Поздравляем ребят с победой! Каждая из команд получила призы, а победители путевки в Суперфинал.

Проект «Неигры», организованный Централизованной клубной системой «Районного Дома культуры» п. Горный совместно с местным отделением «Союз женщин России» при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» напомнил всем о том, как важно дружить районами, поддерживать друг друга, общаться, делиться опытом и позитивом.

Совсем скоро в Суперфинале участников команды победителя ждет нешуточная борьба. А вот с кем? Об этом чуть позже. Какие еще сюрпризы приготовили организаторы? Когда и где состоится грандиозное мероприятие? Чем запомнится Суперфинал? Расскажем об этом чуть позже в наших новостях! Подписывайтесь и следите за нашими соцсетями!

Это вам #Неигры, здесь все серьезно!