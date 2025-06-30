Активисты передали очередную партию гуманитарной помощи бойцам

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» и участницы женсовета Краснопартизанского района передали очередную партию гуманитарной помощи для наших защитников. Груз передан через женсовет Дергачевского района для дальнейшей отправки ребятам в зону проведения спецоперации.

В состав груза вошли сало соленое и копченое, средства гигиены (в том числе мочалки, связанные проживающими дома — интерната из поселка Михайловский), продукты питания, медикаменты, ударный шуруповерт и многое другое.

С начала лета активистка партийного проекта Ольга Аубекирова активно ведет работу по изготовлению сублимированных продуктов, сушке, упаковке. И все это в любую свободную минуту. На передовой у ребят не всегда есть возможность готовить пищу, сухие супы и полуфабрикаты помогают защитникам не остаться голодными.

«Самым трогательным моментом встречи стала передача талисманов для военнослужащих. Чебурашек с заботой и любовью вяжет одна из активисток Светлана Шевченко. Более 1000 штук талисманов с начала года уже передано нашим бойцам.

Пусть каждый из Чебурашек обязательно помогает в выполнении задач нашим военнослужащим, пусть хранит солдат и поможет им вернуться домой живыми и невредимыми!», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Напомним, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции — важное и приоритетное направление народной программы партии «Единая Россия».