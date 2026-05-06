Бусаргин: для ремонта коллектора в Энгельсе придется отключать воду населению

Губернатор Роман Бусаргин назвалустранение прорыва на коллекторе в Энгельсе главной задачей для всего регионального ЖКХ.

Напомним, масштабное коммунальное ЧП произошла 30 апреля, позже обнаружились новые повреждения трубы.

Ремонт идёт круглосуточно, задействована вся техника и специалисты, включая саратовских. Из областного бюджета выделили средства на оборудование, в Энгельс доставили мощную насосную установку.

Из-за большой глубины коллектора ремонт идёт медленно и требует кратковременных отключений воды в ряде домов. Бусаргин назвал это в соцсетях вынужденной мерой, но поручил проводить такие работы ночью и организовать подвоз воды.

Глава региона потребовал полноценного ремонта без временных решений, а после откачки — привести в порядок подтопленные территории. Жителям, попавшим под отключение, сделают перерасчёт за водоотведение. Ущерб от аварии оценивает спецкомиссия.

