Саратовцы радуются гигантским сморчкам у дома и ранним маслятам в мае

Саратовские грибники бьют рекорды: сморчки, маслята и гриб прямо у дома.

В регионе набирает обороты весенний сезон «тихой охоты». Местные жители активно делятся своими трофеями в соцсетях, и некоторые находки вызывают искреннее удивление.

Участница сообщества «Грибы Саратовской области» Алина опубликовала снимки, на которых запечатлены целые контейнеры, доверху наполненные сморчками. Среди них попадались очень крупные плодовые тела. По словам женщины, этот урожай стал финальным аккордом сезона для данного вида — дальше сморчки отходят.

Ещё более необычный случай произошёл с Натальей. Она обнаружила гриб, который пророс прямо на участке её загородного дома, — буквально под ногами, без всякого похода в лес.

Пока одни собирают сморчки и синеножки, другим везёт на другую добычу. Светлане, например, удалось отыскать майские маслята — причём прямо в пик их сезона, что считается особой удачей.

В соцсетях шутят: весенние грибы в этом году не ждут, пока их найдут — заходят в гости сами.

