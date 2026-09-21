Бусаргин: «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал предварительные итоги выборов в регионе, поблагодарив жителей за участие в голосовании и оказанное доверие.

По его словам, на данный момент обработано более 99% протоколов. «Единая Россия» набирает свыше 64% голосов. Явка составила более 66% — это рекордный показатель для региона.

«Это произошло благодаря призыву президента принять участие в выборах и показывает сплочённость населения вокруг главы государства, национальных идей и той победы, которую мы однозначно одержим. В то же время это и доверие, и ответственность, которую понимают все кандидаты и партии», — отметил Бусаргин.

Глава региона сообщил, что в выборах принимали участие 26 кандидатов — участников специальной военной операции. Семеро из них прошли по программе Саратовской области. Один человек из числа участников СВО избран в Государственную Думу, четверо — в Саратовскую городскую Думу, 18 — в органы местного самоуправления.

По словам Бусаргина, в органы местного самоуправления от «Единой России» были определены и выбраны более 800 кандидатов, что составляет свыше 86%.

Губернатор отметил, что наибольшую поддержку по одномандатным округам при выборах в Госдуму одержали уроженцы и жители Саратовской области. Он особо отметил роль Вячеслава Володина, возглавившего список партии и баллотировавшегося на 164-м одномандатном округе.

«Это человек, который принимает большое участие в развитии региона, и его проекты люди видят. Человек, у которого слова никогда не расходятся с делом», — подчеркнул Бусаргин.

Также он упомянул Антонину Галяшкину — мать участника СВО, прошедшую большой трудовой путь, Николая Панкова, одержавшего победу с 65,35% поддержки избирателей, и Героя России Александра Янкловича, известного своей волонтёрской деятельностью.

По списку партии, помимо Володина, сильными кандидатами губернатор назвал Анну Кузнецову, защищающую интересы детей и многодетных семей, Глеба Хора — заместителя финансового комитета Госдумы с экономическим образованием, и Сергея Гладкова, руководителя из Саратовской области.

«Предстоит очень много работы, это очень большая ответственность», — резюмировал Бусаргин.