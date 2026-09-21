Облизбирком озвучил предварительные итоги выборов в Госдуму по Саратовской области

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова озвучила предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«Голосование проходило на протяжении трёх дней. Для наблюдения за процессом и подсчётом голосов было назначено более 5000 наблюдателей. В облизбиркоме работали аккредитованные журналисты. Сейчас обрабатывается почти 100% протоколов, но итоги мы уже можем огласить. Они предварительные, поскольку подводить их будет Центральная избирательная комиссия, а мы назовём цифры по региону», — сказала Ирина Романова.

Явка избирателей в регионе составила 66,0% — это 1 187 000 человек.

Распределение голосов по партиям:

«Единая Россия» — чуть больше 64%;

КПРФ — 22%;

ЛДПР — 5,5%;

«Справедливая Россия» — 5,25%;

«Новые люди» — 1,2%;

Партия пенсионеров — 0,40%;

«Коммунисты России» — 0,39%;

«Родина» — 0,32%;

«Зелёные» — 0,19%;

Партия прямой демократии — 0,14%.

Во всех четырёх одномандатных округах области победили кандидаты от «Единой России». В Саратовском округе № 164 Вячеслав Володин набрал 82,87%, в Балаковском № 165 Антонина Галяшкина — 57,51%, в Балашовском № 166 Николай Панков — 65,35%, в Энгельсском № 167 Александр Янклович — 53,77%.

Романова напомнила, что итоги предварительные — заключительные результаты объявит ЦИК.