Бусаргин: Локально работает система оповещения из-за угрозы БПЛА

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Новости Саратова
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В ряде районов Саратовской области в связи с угрозой БПЛА локально будет работать система оповещения.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Все оперативные службы приведены в готовность.