«Грузинская лавка» в Саратове не открылась раньше срока после отравлений

Фрунзенский районный суд отказал кафе «Грузинская лавка» в досрочном открытии после закрытия на два месяца по решению УФССП Саратовской области.

Заведение было закрыто 30 апреля из-за нарушений, выявленных Роспотребнадзором. Проверка выявила несоблюдение правил хранения и приготовления пищи, а также отсутствие медицинских осмотров у части персонала. У двух сотрудников обнаружили антитела к сальмонелле. Поводом для проверки стали жалобы на отравление: 10 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией, у четырех диагностировали сальмонеллез.

Владелица кафе Анастасия Квинтрадзе 2 июня подала иск о снятии наказания, заявив, что нарушения устранены. Однако Роспотребнадзор сообщил, что исправлены не все недочеты, а лабораторные исследования не завершены. Суд отказал в ходатайстве, оставив кафе закрытым.