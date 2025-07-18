Бусаргин обсудил с муфтием поддержку поддержку саратовцев на СВО

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с муфтием Расимом Кузяхметовым. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

Они обсудили сотрудничество властей и мусульманской общины, вопросы межконфессионального согласия и патриотического воспитания молодежи.

Особое внимание уделили помощи участникам СВО и их семьям. Бусаргин отметил работу ДУМСО: два саратовских имама сейчас находятся в зоне боевых действий, поддерживая военных духовно.

«Объединение усилий региональной власти и духовного управления мусульман в этих вопросах имеет важное значение«, — подчеркнул губернатор. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.