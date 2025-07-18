Евгений Ковалев окажет поддержку жителю региона с инвалидностью по зрению

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев, в рамках работы проекта, встретился с жителем региона Сергеем Кузнецовым — инвалидом I группы по зрению.

Потеря зрения стала следствием тяжёлой болезни, перенесённой в 2013 году. Несмотря на серьёзные жизненные испытания, Сергей активно участвует в деятельности общества слепых и слабовидящих, оказывает помощь другим и является примером силы духа и социальной активности.

В рамках встречи обсуждался ряд актуальных вопросов, с которыми сегодня сталкиваются люди с инвалидностью. Один из них — предстоящая поездка Сергея Кузнецова в Москву. Путь связан с дополнительными финансовыми расходами. Евгений Ковалев пообещал оказать необходимую материальную поддержку, чтобы эта поездка состоялась и принесла желаемый результат.

Кроме того, Сергей Кузнецов выразил желание зарегистрировать собственную общественную организацию, направленную на поддержку и защиту прав людей с нарушениями зрения. Для реализации этой инициативы парламентарий предложил помощь в получении юридических консультаций и сопровождения процесса регистрации.

Отдельное внимание было уделено вопросу трудоустройства. В связи с ограничениями по здоровью, Сергей заинтересован в дистанционной форме занятости. По итогам встречи депутат обратился в Министерство труда и социальной защиты Саратовской области с просьбой рассмотреть возможность подбора подходящих вакансий в соответствии с индивидуальными особенностями заявителя.

«История Сергея Кузнецова — это история не о трудностях, а о силе, мужестве и вере в жизнь. Такие люди вдохновляют и заставляют по-новому взглянуть на многие вещи», — отметил Евгений Ковалев.