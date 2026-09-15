Губернатор Бусаргин поставил задачи новому саратовскому министру экономразвития

Глава Саратовской области провёл встречу с Ильёй Емельяновым, который с сегодняшнего дня возглавил региональное министерство экономического развития.

Роман Бусаргин обозначил ключевые задачи для экономического блока правительства.

К 2030 году определены целевые показатели: ВРП должен вырасти в 1,5 раза — до 2,4 трлн рублей, инвестиции — в 1,6 раза, до 554,4 млрд рублей, производство сельхозпродукции — в 1,3 раза, до 412 млрд рублей.

Среди приоритетов — поддержка малого и среднего бизнеса. Льготы должны стать реальным инструментом помощи, а число предпринимателей, которые смогут ими воспользоваться, будет расти.

Также предстоит разработать стратегии развития для каждого района области и определить точки роста. Совместно с министерством инвестиционной политики необходимо проработать меры поддержки и льготы для действующих предприятий и новых производств.

Ольга Сергеева