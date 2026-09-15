Утром мотоциклист врезался в фонтан в центре Турков

В посёлке Турки Саратовской области мотоциклист повредил фонтан в центре посёлка.

Об этом сообщает районная администрация.

По данным чиновников, 9 сентября в 4 утра неизвестный на мотоцикле въехал в малую архитектурную форму в центре посёлка. Водитель упал в чашу фонтана, затем выбрался и уехал. Объект получил серьёзные повреждения, в том числе элементов подачи воды. О состоянии виновника происшествия пока ничего неизвестно.

Момент аварии попал на уличную камеру. Администрация подала заявление в полицию и просит откликнуться свидетелей произошедшего.

Ольга Сергеева