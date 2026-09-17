Трое пострадавших от атаки украинских БПЛА саратовцев по-прежнему лечатся в больнице

На брифинге в министерстве здравоохранения заместитель министра Денис Грайфер рассказал о состоянии пострадавших при массированной атаке беспилотников 8 сентября.

Напомним, тогда ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Четверым помощь оказали на месте, шестерых госпитализировали. Троих из доставленных в больницу оперативно выписали после оказания необходимой помощи.

По словам Грайфера, у пострадавших, которые лечатся амбулаторно, состояние нормальное.

«К сожалению, три человека остаются в стационаре. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил заместитель министра.

Ольга Сергеева