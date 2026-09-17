Здание бывшего авиационного техникума спасено по инициативе Володина

Вячеслав Володин осмотрел здание бывшего авиационного техникума в Саратове, где сейчас ведутся работы по сохранению объекта культурного наследия.

Постройке более 120 лет. Долгие годы она стояла заброшенной и находилась в тяжелейшем состоянии. Именно по инициативе Володина было запущено спасение исторического здания, а в дальнейшем планируется его реставрация.

Первый этап работ направлен на то, чтобы остановить разрушение. До конца текущего года всё необходимое для этого будет выполнено. Затем предстоит найти решение для финансирования второго этапа — непосредственно реставрации.

После завершения всех работ в здании разместятся специализированные факультеты политехнического колледжа — Лицея-интерната №64. Здесь будут готовить кадры в сфере мехатроники и робототехники, управления беспилотными системами и программирования.

Это будет первое специализированное среднее профессиональное учебное заведение по подготовке специалистов в области новых технологий, — отметил Вячеслав Володин.

Ольга Сергеева