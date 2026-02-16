Бусаргин провел заседание наблюдательного совета регионального отделения общества «Знание»

Губернатор Роман Бусаргин провел заседание наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание».

Участники обсудили итоги работы и дальнейшие направления развития просветительской деятельности в регионе, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Саратовская область занимает 2-е место в стране по активности участия в проектах общества «Знание». В 2025 году региональный филиал провел 1719 лекций, охват аудитории превысил 77 тысяч человек. Среди тех, кто регулярно посещает мероприятия общества «Знание» — школьники, студенты, родительское сообщество, старшее поколение, ветераны СВО и многие другие. На сегодняшний день среди лекторов спортсмены, деятели науки, культуры.

Роман Бусаргин обратил внимание на особую значимость просветительской деятельности в современных условиях. Он также отметил, что для дальнейшего развития этой работы необходимо продолжать системное взаимодействие органов власти, местного самоуправления, образовательных организаций и общественных объединений с Российским обществом «Знание».

«Сегодня, когда наша страна сталкивается с попытками навязать чуждые ориентиры, переписать историю – роль общества особенно важна. Знание становится инструментом защиты суверенитета, исторической правды, национальной идентичности», — отметил глава региона.

Отдельно была отмечена работа регионального отделения по тематике специальной военной операции. Участники СВО регулярно приглашаются в качестве лекторов на различные мероприятия. Также проводится системная работа с участниками СВО и их семьями.

«Сейчас перед региональным отделением стоит задача масштабирования деятельности. Необходимо наращивать лекторский корпус, в том числе при активном участии руководителей вузов, органов исполнительной власти и депутатского корпуса. Правительство области будет активно участвовать во всех этих процессах», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева