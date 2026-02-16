Рамадан на пороге: Саратовские семьи зарядили Иман перед месяцем поста

Саратовская соборная мечеть вновь наполнилась детскими голосами. Украшенная воздушными шарами и яркими баннерами, она встречала мусульман, торопящихся на семейный праздник «Добро пожаловать в Рамадан!».

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, мероприятие состоялось 15 февраля 2026 года в мусульманской общине города уже в четырнадцатый раз. Верующие приходят на торжество целыми семьями, с родными и друзьями. По традиции большая его часть посвящена детям, чтобы они смогли ощутить и запомнить радость наступления Благословенного месяца.

Открывая торжество, строки из Книги Аллаха прочитал имам Соборной мечети, хафиз Ясир Додорбеков. Пап, мам и их детей поприветствовал руководитель культурно-просветительской организации «Возрождение» Рустам Абдульманов.

Он напомнил, что до Священного месяца остается всего три дня, и данное семейное мероприятие — это возможность для верующих зарядиться энергией, наполниться позитивом, а значит, с радостью встретить вечером 18 февраля долгожданного «гостя».

Программа для прихожан Саратовской мечети в этот день была организована насыщенная. Собравшиеся увидели видеоролик, в котором юные мусульмане поздравляли единоверцев с наступающим месяцем поста на языках различных народов, а воспитанники воскресной школы «Мактаб» представили душевные и вдохновляющие стихи о Рамадане.

Освежить знания по Исламу участникам мероприятия помогла любимая всеми викторина с призами. Ребята вспомнили, в каком году хиджры был предписан пост, чем открывал уразу пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), если не было фиников, каким был пост пророка Закарии (мир ему) и многое другое. А также читали наизусть первые ниспосланные аяты Корана.

Стоит отметить, что Соборная мечеть во время праздника представляла из себя на несколько площадок. В холле посетителей ждала ежегодная рамадановская ярмарка, где мастерицы, рукодельницы, мусульманки-предприниматели представили свои товары. Здесь можно было найти украшения ручной работы и экологичные изделия из дерева, гирлянды, фонарики для дома и натуральные авторские десерты. И даже платье невесты!

На цокольном этаже была обустроена спортивная зона для представителей сильного пола. Перед прихожанами выступили чемпионы различных турниров MMA, борцы Джамал Гусейнов и Нухбек Зайнулабидов. Они продемонстрировали на матах приемы самообороны и провели ряд мастер-классов для мальчиков, которые с воодушевлением повторяли движения за своими наставниками.

Женский зал в свою очередь превратился в детскую зону развлечений. По окончании викторины для ребят было организовано шоу с участием аниматоров. Буря эмоций и веселье буквально захлестнули участников представления. Мультяшные герои не оставили равнодушными никого!

Несмотря на хмурый февральский день, в главном мусульманском храме Саратова было светло, ярко и шумно. Саратовские мусульмане в очередной раз подтвердили звание сплоченной и дружной общины, вместе встретив прекрасный Рамадан.

И, конечно же, никто из детей не ушел из мечети без подарка. Каждый маленький мусульманин получил по пакету сладостей и фруктов. Взрослые в свою очередь также возвращалась домой с приобретенными на ярмарке подарками для близких, отличным настроением и зарядом — провести ближайший месяц в поклонении, наполнении сердец Иманом, в окружении дорогих людей, с дуа и Священным Кораном.

«Добро пожаловать в Рамадан, братья и сестры! Не упустите баракят этих мгновений и возможность исправить свою жизнь к лучшему!» — обращаются в ДУМСО к единоверцам.

Подготовила Наталья Мерайеф