Бусаргин рассказал о пострадавших в ночной атаке БПЛА саратовцах и поврежденных домах

Ночная атака БПЛА на Саратов и Энгельс: есть пострадавшие и повреждения.

В ночь на 21 марта украинские беспилотники атаковали регион. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о пострадавших и ущербе гражданской инфраструктуре.

Угрозу атаки глава региона объявил в 01:55, экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. В 03:07 стало известно о целях в Энгельсе, в 04:33 — в Саратове.

В Энгельсе повреждены несколько жилых домов — выбиты стекла. Жертв нет. В Саратове также пострадали здания, два человека обратились за медпомощью.

Бусаргин лично посетил пострадавший район Энгельса. Специалисты проводят поквартирный обход. Жителям помогут оформить заявления на материальную помощь — средства выделят из резервного фонда. Аналогичную поддержку окажут и саратовцам.

Ольга Сергеева