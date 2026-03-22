Сухова сообщила губернатору об уходе с должности омбудсмена Саратовской области

Надежда Сухова покидает пост омбудсмена Саратовской области.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области завершает свою работу на этом посту. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил информацию, уточнив, что Сухова сама выразила желание уйти с должности в ходе личной беседы.

Как пояснил глава региона, после истечения полномочий в конце апреля омбудсмен намерена полностью сосредоточиться на академической карьере — преподавательской и научной деятельности.

В настоящее время Саратовская областная дума занимается рассмотрением кандидатур на освобождающуюся позицию.

Напомним, Надежда Сухова приступила к исполнению обязанностей омбудсмена в марте 2021 года, сменив на этом посту Татьяну Журик.

Ольга Сергеева