Бусаргин: Саратовской больнице скорой медпомощи выделят дополнительные средства

Во время прошлого посещения Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи обсуждали с руководством учреждения дальнейшую модернизацию материально-технической базы.

Было принято решение в первую очередь обеспечить новым оборудованием отделение челюстно-лицевой хирургии.

Эта работа уже началась. Часть средств предусмотрели в бюджетных поправках, которые представим на ближайшем заседании областной думы. Речь идет о выделении 21,2 млн рублей на приобретение современного цифрового рентгеновского аппарата. Параллельно профильное министерство продолжает прорабатывать и другие решения.

В поправках также учтены еще несколько решений по здравоохранению, в том числе 260 млн рублей на приобретение бесплатных лекарств для льготных категорий граждан. Ранее говорил, что этому направлению уделяется приоритетное внимание. Объемы финансирования кратно выросли за несколько лет. В проекте бюджета следующего года заложено более 5 млрд рублей. С учетом федеральных средств общий объем по этому году превысит 6,3 млрд рублей.