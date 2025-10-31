В Саратовской области праздничные выходные в ноябре пройдут без дождей

В праздничные дни с 2 по 4 ноября в регионе ожидается сухая погода без осадков.

Единственный дождливый день прогнозируется в субботу, 1 ноября, когда в большинстве районов пройдут умеренные дожди.

Ночью и утром в праздничные дни возможно образование тумана, что ухудшит видимость на дорогах. Ветер будет слабым и умеренным — 4-9 м/с.

Темпера ночью: 0…-5°С. Днем: +3…+8°С.

С приходом антициклона столбики термометров опустятся, но погода останется благоприятной для праздничных мероприятий.

Ольга Сергеева