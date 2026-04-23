Бусаргин утвердил продление выплат контрактникам до 2026 года

Контрактникам в Саратовской области продлили выплаты до сентября 2026 года и подняли сумму до 2 млн рублей.

Губернатор Роман Бусаргин утвердил постановление о продлении срока единовременных выплат для тех, кто заключает контракт на военную службу. Решение опубликовано в Telegram-канале регионального правительства.

Теперь получить выплату можно до 30 сентября 2026 года. Кроме того, с февраля текущего года сумма была увеличена до 2 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 октября 2026 года военные пенсии планируют проиндексировать на 4%. Однако, по словам экспертов, этот показатель может быть скорректирован с учётом реальной инфляции.

Ольга Сергеева