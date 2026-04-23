В Саратове закроют православный детский лагерь «Солнечный»

Безопасность важнее: православный лагерь «Солнечный» в Саратове не примет детей.

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий объявил, что в этом году православный детский лагерь «Солнечный» работать не будет. Он расположен на 9-й Дачной, у подножия Кумысной поляны.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что лагеря на самой Кумысной поляне не примут детей из-за угрозы атак украинских БПЛА — власти уже фиксировали повреждения объектов. Епархия полностью поддержала эти меры. «Возможностей сделать лето радостным остаётся достаточно», — отметил митрополит, добавив, что при храмах будут работать детские площадки и проводиться экскурсии для воспитанников воскресных школ.

Власти пообещали увеличить число мест в загородных лагерях в районах области, а также количество дневных площадок при школах.

