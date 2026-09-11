Бусаргин: в результате атаки БПЛА в Саратове пострадал склад компании Ozon

На месте продолжают работать все необходимые службы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал в своих социальных сетях официальное заявление о сегодняшней атаке БПЛА и ее последствиях для инфраструктуры.

«Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Руководству администрации Саратова и заместителю председателя правительства, курирующему экономический блок, поручил организовать работу на месте оперативного штаба и горячей линии для работников, чьи вещи были утрачены. Людям должна быть оказана оперативная помощь в восстановлении документов. Компания уже предусмотрела различные меры поддержки работников, узнать о них можно по телефону горячей линии — 8 800 770-06-57.

На связи с руководством компании, проговорили по организации взаимодействия как с сотрудниками, так и с саратовскими предпринимателями, сотрудничающими с маркетплейсом», — говорится в сообщении губернатора.

Кроме того, Бусаргин напомнил, что правительством готовятся поправки в законодательство области о введении налоговых льгот для пострадавших саратовских организаций. Их рассмотрят на ближайшем заседании уже в сентябре.