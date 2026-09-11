Нелегалов нашли в Саратове и депортировали

Под контролем судебных приставов трое иностранных граждан были принудительно выдворены из России за нарушение миграционного законодательства.



Нарушителей — двух мужчин и женщину — обнаружили при проверке документов. Все они находились в стране с нарушением миграционного законодательства. По информации ФССП, 22-летний гражданин Азербайджана приехал в Россию в марте прошлого года на заработки. На период пребывания в стране он был зарегистрирован на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ Гагаринского района Саратова. Однако по истечении срока действия патента мужчина не покинул Россию и продолжил незаконно находиться на ее территории.



Двое других нарушителей – граждане Туркменистана. Мужчину 2000 года рождения сотрудники полиции остановили возле городского пляжа в Затоне во время рейда.



По решению суда всех троих поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Оттуда в сопровождении судебных приставов отделения специального назначения нарушителей доставили до пункта пересечения Государственной границы в аэропорту «Домодедово». В ближайшие пять лет въезд в Российскую Федерацию для выдворенных иностранцев будет закрыт.



ФОТО: Пресс-служба ФССП