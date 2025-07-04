Бусаргин: В ряде районов Саратовской области недостаточно эффективно ведется работа по набору целевиков-медиков

В ряде районов Саратовской области на уровне местной власти недостаточно эффективно ведется работа по набору целевиков-медиков на программы ординатуры.

Так, не набрали желающих поступить по квоте в 15 районах. Самая сложная ситуация в Ершовском, Турковском и Хвалынском районах, где недобор есть как по специалитету, так и по ординатуре.

Главы этих районов и их профильные заместители должны занимать в этом вопросе принципиальную позицию и прикладывать максимальные усилия для улучшения ситуации. Обеспечение кадрами социальной сферы на своей территории — одна из главных задач, потому что это напрямую влияет на развитие территории. Если должностные лица, ответственные за соцсферу, не осознают этого или не справляются, за этим должны следовать оргвыводы. К примеру, в Хвалынском районе заместитель главы уже принял решение покинуть свой пост.