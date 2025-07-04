Комитет ЖКХ Саратова координирует подготовку к отопительному сезону

В Саратове продолжается активная подготовка к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 гг. Под руководством первого заместителя главы городской администрации Максима Сиденко состоялось очередное рабочее совещание штаба по этому вопросу.

На заседании ресурсоснабжающие компании и районные администрации представили отчеты о готовности многоквартирного жилого фонда и социальных учреждений к зиме.

Максим Сиденко поручил ускорить работы по реконструкции и ремонту котельных, являющихся ключевыми объектами инфраструктуры для отопления. Он также обратил внимание ресурсников на необходимость обязательного проведения теплоизоляции трубопроводов для сокращения потерь тепла.

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству поставлена задача обеспечить слаженное взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Это особенно важно для координации подготовки объектов социальной сферы.

«Системная подготовка к отопительному периоду – основа стабильного теплоснабжения населения и социальных объектов зимой. Тесная совместная работа ресурсников, УК и районных администраций позволит снизить риски аварий и повысить качество услуг», – подчеркнул Максим Сиденко.