Бусаргин: В школы региона трудоустроились более 50 педагогов-целевиков

Целевое обучение — один из механизмов, который сейчас используется для решения кадрового вопроса во многих отраслях, в том числе в образовании.

В прошлом году благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина был возрожден педагогический институт, что позволило значительно увеличить набор. Сейчас по различным направлениям в учебных заведениях региона готовят 230 молодых педагогов.

Необходимо не только помочь будущим учителям освоить профессию, предоставляя различные меры поддержки, но и сопровождать их после выпуска из учебного заведения. Перед министерством образования также поставлена задача держать этот вопрос под особым вниманием.

Несмотря на то, что количество целевых направлений в прошлые годы было значительно ниже, уже есть определенный результат. Только в этом году в школы региона трудоустроились более 50 педагогов-целевиков. Впереди у них большой профессиональный путь, и очень важно поддерживать молодых учителей. Неоднократно акцентировал на этом внимание руководителей муниципалитетов, потому что многое в этом вопросе в том числе зависит от них. Специалистам необходимо оказывать помощь в различных вопросах, начиная от предоставления жилья, заканчивая различными льготами и предоставлением возможностей для дальнейшего развития на их территории.