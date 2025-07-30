Бусаргин встретился с главой Марксовского района

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с главой Марксовского района Дмитрием Романовым.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе встречи обсудили развитие муниципалитета, реализацию национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, и региональных программ.

По программе «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство сквера и пешеходной зоны в Марксе. По федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта» на территории школы № 6 установлена спортивная площадка для сдачи норм ГТО. В рамках нацпроекта «Семья» будет создана модельная библиотека.

В этом году на ремонт дорог в Марксовском районе в общей сложности предусмотрено 248,9 млн рублей. На эти средства будет реконструировано почти 19 км. По инициативе губернатора районному центру было дополнительно выделено 20 млн рублей. Кроме того 5 млн рублей направлено на ремонт тротуаров.

В рамках реализации региональных программ, направленных на развитие социальной сферы, завершен ремонт: 1 лицея, 1 детского сада, 1 школьного спортзала, 1 учреждения допобразования и 2 школьных музеев. Приведены в порядок фасад и кровля дома культуры в поселке Колос.

Ведутся ремонтные работы на втором этаже медицинского колледжа. По решению губернатора на это было направлено около 10 млн рублей. К новому учебному году планируется привести в порядок инженерные сети, охранно-пожарную сигнализацию, установить систему видеонаблюдения. Напомним, с прошлого года в учреждении начали обучать студентов только на бюджетной основе.

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2025 году в районе благоустроили Парк Победы в Марксе. Кроме того, пробурена новая артезианская скважина в Зоркинском МО, а также ведется реконструкция системы водоснабжения в поселке им. Тельмана.