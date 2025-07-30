Саратовская область планирует ввести в оборот 30 тысяч гектаров пашни

В регионе в 2025 году планируется ввести в оборот 30 тысяч га пашни.

Об этом сообщили на депутатских слушаниях в Саратовской областной Думе.

Спикер Алексей Антонов подчеркнул необходимость повышения налоговой отдачи агропромышленного комплекса и призвал к изменениям в работе муниципального земельного контроля для пресечения незаконной распашки земель:

— Зачастую засеянные поля подходят буквально к асфальту автомобильных дорог. Распахиваются полосы вдоль водоемов, что ведет к последующему обмелению. Получив урожай с чужой земли, такие предприниматели не могут отразить его в федеральных информационных системах, продают зерно нелегальным перекупщикам. При этом ни государство, ни муниципалитеты не получают ни копейки налогов. Это — вред экономике и экологии.

По данным минсельхоза, площадь сельхозугодий в регионе составляет 8,6 млн га. С 2019 года в оборот введено 256 тысяч га неиспользуемой пашни.

Депутаты также заявили о необходимости сохранения особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает областная Дума.