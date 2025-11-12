Бусаргин встретился с начальником Пограничного УФСБ России по Саратовской и Самарской областям

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, генерал-майором Юрием Урвановым.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, среди прочего обсуждалось взаимодействие правительства региона с ведомством в развитии пограничной инфраструктуры, в том числе модернизация автомобильного пункта пропуска «Озинки».

«Саратовская область является пограничным регионом. Больше 550 километров составляет граница с Казахстаном. У нас крупный пункт пропуска находится в Озинках, где в настоящее время ведется реконструкция в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Работы проводятся в несколько этапов. В результате почти в 5,5 раза по количеству транспорта и в 12,7 раза по числу людей будет увеличена его пропускная способность. Важно, что для людей будут созданы комфортные условия», — отметил губернатор.

Бусаргин поблагодарил сотрудников ведомства за обеспечение безопасности в регионе. Отдельно обсудили участие коллектива Управления в обеспечении безопасности на российско-украинской границе, на усиление которой саратовские пограничники командируются на регулярной основе.

«Знаю, что сотрудники ведомства вносят весомый вклад в укрепление суверенитета России, особенно важна ваша работа в приграничных территориях. Мы гордимся той отвагой, которую вы демонстрируете при охране госграницы», — сказал глава региона.

Подготовила Наталья Мерайеф