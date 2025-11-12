В заказнике Саратовской области заметили рысь и дрофу

Сотрудники заказника «Центральный» в Саратовской области опубликовали видеозапись с молодым лосем, который спокойно подошел к кормушке, несмотря на близость инспектора.

Как отметили в охотничьем комитете, такие встречи стали обычным явлением. Директор заказника Александр Карнюшин сообщил, что для животных заготовлено 80 тонн зерна, обустроены кормушки и солонцы с солью для восполнения минералов.

С момента создания заказника три года назад здесь не зафиксировано случаев браконьерства.

По словам председателя комитета Александра Гаврилова, это способствует росту популяции животных: сейчас в заказнике обитают 14 лосей, пятнистые олени, косули, а также были замечены рысь и краснокнижные дрофы.

Ольга Сергеева