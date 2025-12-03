Бюджет региона увеличил финансирование районов на 7 млрд рублей

Объём межбюджетной помощи районам в следующем году вырастет на 7 млрд рублей. Губернатор отметил как успешные территории, так и те, где показатели остаются низкими.

На заседании областной думы губернатор Роман Бусаргин представил проект бюджета на 2026 год. Особое внимание было уделено поддержке муниципалитетов: объём межбюджетных трансфертов вырастет на 7 млрд рублей и достигнет 74,7 млрд рублей, что составляет треть всех расходов региональной казны.

«Это не говорит о полном отсутствии поддержки со стороны региона, а в первую очередь касается ежегодных субсидий для районов на выравнивание бюджетов», — пояснил губернатор. Он отметил положительную динамику в Ивантеевском, Калининском, Романовском и Ртищевском районах. В то же время остаются территории с низкими показателями, такие как Воскресенский и Ершовский районы.

Для решения этой проблемы депутаты планируют в начале следующего года провести выездные комиссии в отстающих муниципалитетах. «Уверен, что ваш опыт и вовлеченность окажут существенное влияние», — заявил Бусаргин, обращаясь к парламентариям.