Бюджет-2026 увеличит финансирование здравоохранения и образования

На заседании Саратовской областной Думы был рассмотрен проект регионального бюджета на 2026 год и последующие периоды. Губернатор Роман Бусаргин представил ключевые социальные инициативы, заложенные в документе.

На развитие здравоохранения планируется дополнительно направить 1 миллиард рублей, а на сферу образования — более 3 миллиардов рублей. Также существенно вырастет финансирование мер поддержки кадров и семей: на 27% увеличатся выплаты молодым специалистам в бюджетной сфере, на 35,7% — мероприятия по содействию занятости населения.

Кроме того, на 20% будет увеличен объём средств на освобождение многодетных семей от оплаты детского сада. Эти шаги призваны усилить социальную поддержку жителей региона.

