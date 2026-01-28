Бюджет Саратовской области выделит 151 млн рублей на дополнительные выплаты силовикам

На заседании бюджетного комитета облдумы министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина представила информацию о финансировании для сотрудников правоохранительных органов.

В 2026 году на дополнительные выплаты участковым, а также сотрудникам УФСИН и Росгвардии из областной казны будет выделено 151,5 млн рублей. На 2027 год на эти цели заложено 13,8 млн рублей. Также было принято решение продлить до конца 2026 года ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей для участковых уполномоченных полиции и сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Кроме того, были озвучены крупные расходные статьи на другие проекты. На первую очередь программы «Безопасный город» направят 150,6 млн рублей. Ещё 360 млн рублей предусмотрены для выкупа земельных участков и объектов, необходимых для реконструкции коммуникаций в районе Предмостовой площади и улицы Посадского в Саратове. Впоследствии эти расходы планируется компенсировать из других источников финансирования.

Ольга Сергеева