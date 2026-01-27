Еще несколько жителей региона погибли в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Саратовской области.

О гибели Дмитрия Иванцова сообщила администрация Вольского района. Известие о потере Дмитрия Куренкова распространила администрация города Шихан. Администрация Саратова проинформировала об Александр Деневе. Детали их биографий в официальных сообщениях не уточняются.

В Балаковском районе сообщили о Павле Ильине. Согласно опубликованным данным, он появился на свет 9 февраля 1989 года в поселке Комсомольский Озинского района. Получил профессиональное образование в ГПТУ-38, освоив специальность сварщика. Его гибель датируется 10 июля 2025 года.

Администрация Балашовского района сообщила о Василии Белоусове. По официальной информации, он родился 19 октября 1983 года в районном центре и проходил службу по контракту.

