Бюджет Саратовской области взял на себя затраты на взносы за детские турниры

В рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о повышении доступности детского спорта в регионе принято решение убрать в этом году все организационные взносы на Всероссийские и межрегиональные турниры, проходящие на территории Саратовской области, а также первенства региона среди детей по олимпийским видам спорта.

Соответствующие затраты возьмет на себя региональный бюджет. Они уже предусмотрены поправками, направленными на рассмотрение депутатам. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Кроме того, планируем направить дополнительные средства на выплату стипендий спортсменам, занявшим призовые места в различных больших турнирах, которые ввели в этом году. Поправками также предусмотрено еще несколько направлений: 117,9 млн рублей — на гранты нашим профессиональным клубам и 22 млн рублей — на продолжение поэтапного ремонта ЛДС «Кристалл». Ранее выделяли средства на ремонт фасада дворца, приобретение специальной установки для льда. Новое финансирование позволит отремонтировать зал и раздевалки для спортсменов, а также приобрести новые тренажеры, — отметил глава региона в своем ТГ-канале.