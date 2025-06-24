Бюджет Саратовской области взял на себя затраты на взносы за детские турниры

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Новости Саратова
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ТГ-канал Р.Бусаргина

В рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о повышении доступности детского спорта в регионе принято решение убрать в этом году все организационные взносы на Всероссийские и межрегиональные турниры, проходящие на территории Саратовской области, а также первенства региона среди детей по олимпийским видам спорта.

Соответствующие затраты возьмет на себя региональный бюджет. Они уже предусмотрены поправками, направленными на рассмотрение депутатам. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Кроме того, планируем направить дополнительные средства на выплату стипендий спортсменам, занявшим призовые места в различных больших турнирах, которые ввели в этом году. Поправками также предусмотрено еще несколько направлений: 117,9 млн рублей — на гранты нашим профессиональным клубам и 22 млн рублей — на продолжение поэтапного ремонта ЛДС «Кристалл». Ранее выделяли средства на ремонт фасада дворца, приобретение специальной установки для льда. Новое финансирование позволит отремонтировать зал и раздевалки для спортсменов, а также приобрести новые тренажеры, — отметил глава региона в своем ТГ-канале.