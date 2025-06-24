Продолжается ремонт в корпусе акушерского отделения Пугачевской больницы

Капитальный ремонт трехэтажного отдельно стоящего здания проводится на всех трех этажах.

Как сообщили в областном минздраве, на третьем этаже была предварительно проведена перепланировка под женскую консультацию, которая будет располагаться здесь после ремонта.

Подрядчики заменили все коммуникации: системы электроснабжения, водоснабжения и отопления, Завершаются работы по восстановлению целостности фасада здания.

Все готово для укладки плитки в операционных и процедурных, установки дверей. В ближайшее время все входные группы также будут полностью отремонтированы.

«Наш акушерский корпус был построен в 80-х годах прошлого века. Конечно, с момента постройки капитальный ремонт не проводился ни разу, кабинеты и коридоры морально и физически устарели, им уже требовалось обновление. Преобразятся родильное отделение и отделение для новорожденных, отделение патологии беременных, а расположение женской консультации на одном из этажей сделает пребывание пациенток еще более удобным. Безусловно, станет комфортнее и уютнее и сотрудникам», — рассказала главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова.