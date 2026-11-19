В этом году единовременную дополнительную выплату по итогам работы за 2025 год получат более 18 тысяч работников различных социальных и бюджетных учреждений. Размер выплат — от 5 до 20 тысяч рублей.

Найдено решение за счет дополнительных источников финансирования в объеме почти 200 млн рублей.

Как сообщается, выплаты предусмотрены для работников детских садов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров социального обслуживания населения, многофункциональных центров предоставления госуслуг, противопожарной службы региона и областной службы спасения.