В Озинском районе Саратовской области прошла стратегическая сессия, направленная на проработку мероприятий по развитию района. В мероприятии приняли участие преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Декан факультета экономики и управления Екатерина Авдеева, профессор кафедры корпоративной экономики Антон Маркелов и преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Валерий Нечаев выступили модераторами двух тематических площадок. Антон Маркелов модерировал площадку по направлению «Предпринимательство», а Екатерина Авдеева и Валерий Нечаев ‒ по направлению «Молодежь».

В стратегической сессии приняли участие заместитель председателя Правительства области Алексей Никитин, министр сельского хозяйства Василий Котов, министр экономического развития области Илья Емельянов, глава Озинского муниципального района Дмитрий Перин, заместители министров региона, представители муниципалитета, эксперты высших учебных заведений, местные предприниматели и молодежь.

В ходе первой части мероприятия была представлена Стратегия социально-экономического развития Озинского муниципального района. Во второй части прошли интерактивные площадки по направлениям «Предпринимательство», «Бюджетный сектор и депутатский корпус» и «Молодежь». По итогам работы были сформулированы предложения, которые будут учтены в дальнейшей работе над стратегическим развитием Озинского района.

В завершение мероприятия эксперты ПИУ РАНХиГС были награждены благодарственными письмами Министерства экономического развития Саратовской области.