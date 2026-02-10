Бывшая супруга предпринимателя получила компенсацию в десять раз больше при разделе бизнеса

В рамках бракоразводного процесса женщина обратилась в суд с иском о разделе бизнеса и потребовала выплату денежной компенсации вместо доли в юридическом лице.

В эфире программы «Аспекты права» на радио «Комсомольская правда в Саратове» адвокат, представитель регионального бюро по защите прав предпринимателей Саратовской «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Петров рассказал о судебном деле, в котором бывшая супруга предпринимателя смогла взыскать компенсацию при разделе бизнеса, в десять раз превышающую заявленные изначально требования.

Суд выплатил девушке 3 млн рублей, но у адвоката и бывшей супруги возникли сомнения о соразмерности этой выплаты. В результате запросов на почту выяснилось, что бывший супруг попытался обойти схему и искусственно уменьшить прибыль компании на момент бракоразводного процесса. А именно бизнесмен попросил партнеров, клиентов оплатить оказанные услуги спустя год после их исполнения, но уловка не сработала. Суд встал на сторону бывшей супруги и увеличил денежную компенсацию.

«Та сумма, которую она получила в итоге, оказалась примерно в десять раз больше первоначальных требований», — отметил адвокат.

Эксперт пояснил, что ключевым обстоятельством стало то, что доходы бизнеса были фактически получены уже после расторжения брака, однако обязательства по их получению возникли в период совместной жизни супругов.

«Суд установил, что работы и услуги были выполнены в период брака. А значит, и право на получение денежных средств возникло тогда же. Такие доходы признаются совместно нажитым имуществом», — подчеркнул Петров.

Подготовила Ольга Сергеева