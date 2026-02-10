Саратовские мусоросортировочные комплексы «Ситиматик» приняли более 105 тыс. тонн промотходов

Мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах за 2025 год приняли более 105 тыс. тонн промышленных отходов от предприятий региона.

Это на 54% больше, чем за 2024 год – тогда для безопасной утилизации на комплексы поступило 68 тыс. тонн.

Основную часть промотходов в 2025 году принял инфраструктурный объект в Балаково – 63 тыс. тонн. На мусоросортировочный комплекс в Энгельсе за прошлый год поступило 42 тыс. тонн.

При приеме на объекты промотходы проходят проверку на радиологическое излучение и взвешиваются для расчета стоимости услуги. С 1 января 2026 года за утилизацию одной тонны промышленных отходов необходимо заплатить 834,83 рубля, в том числе НДС 22%. Оплата производится только безналичным расчетом – банковской картой через POS-терминал или по счету в рамках договора с юридическими лицами. Расчет наличными денежными средствами не предусмотрен.

В соответствии с документами, регламентирующими деятельность саратовского регоператора, производственные комплексы могут принимать до 30% промышленных отходов от общего количества поступающих ТКО.

Напоминаем, в состав промышленных отходов входят различные материалы, образующиеся в процессе производства: строительные материалы, зола, шлаки, древесина, и другие. Все предприятия, осуществляющие производственную деятельность, должны иметь отдельный договор на обращение с отходами производства III, IV, V классов опасности и не могут выбрасывать их в общедоступные контейнеры для ТКО, предназначенные для населения.

Для сокращения вредного влияния отходов на окружающую среду инфраструктурные объекты Саратовского филиала «Ситиматик» предлагают полный и экологически безопасный цикл обращения с промышленными отходами. Для получения консультации о возможности заключения договора на обращение с промотходами можно обратиться в контакт-центр филиала компании по телефону: 8 (8452) 25-64-90.