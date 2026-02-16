Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации

После выступления депутатов областной Думы с инициативой проверки действий бывшего председателя Собрания депутатов района Андрея Рыжкова, который подписал документ, разрешающий продажу зданий детских садов, школ, домов культуры, он распространил информацию, где оправдываясь переложил ответственность за решение о продаже социальных объектов на аппарат Собрания.

Рыжков высказался о том, что он не руководил аппаратом представительного органа, а также сослался на то, что документ о продаже муниципального имущества готовился комиетами, в которые он не входил.

Однако, последовавшее за этим официальное заявление Председателя Собрания района Нины Шехматовой фактически опровергает недостоверные сведения Рыжкова.

В заявлении говорится о том, что с 2017 по 2021 год Рыжков входил в состав бюджетного, социального и жилищно-коммунального комитетов Собрания, в ведении которых были вопросы продажи муниципального имущества, а также использования объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Также со ссылкой на правовой акт было доказано, что именно Рыжков в указанный период осуществлял руководство аппаратом Собрания депутатов.

«Частное мнение А.Г. Рыжкова не является официальной позицией Собрания депутатов Балашовского муниципального района и содержит недостоверные сведения», — высказалась Нина Шехматова, подчеркивая ложный характер информации Рыжкова.

Также в официальном заявлении муниципалитета сказано о том, что Рыжков не может делать заявлений от имени Собрания депутатов, поскольку не имеет на это полномочий.