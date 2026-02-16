Более 200 саратовских школьников побывали на уроках безопасности в вагоне охраны труда

В 2025 году более 200 детей в Саратовской области приняли участие в профилактических занятиях «Уступи дорогу поездам!», организованных в вагоне охраны труда на станциях Красный Кут, Урбах, Сенная, Анисовка, Аткарск, Озинки, Ершов, Балаково, Пугачёвск и Саратов-1.

Железнодорожники совместно представителями транспортной полиции напоминали ребятам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали. В частности, рассказывали о том, что наушники и капюшон мешают услышать и увидеть приближающийся поезд, а попытка залезть на вагон или сделать селфи на фоне движущегося состава может привести к трагедии. Отдельный акцент делался на смертельной опасности приближения к контактной сети. После профилактических бесед организаторы мероприятий показывали тематические видеоролики и раздавали памятки.

В 2026 году вагон охраны труда сделает остановки на станциях Пугачевск, Новоперелюбская, Аткарск, Красный Кут, Балаково, Саратов-1, Ершов и других.

Вагон охраны труда представляет собой мобильный учебный комплекс для проведения теоретических и практических занятий по вопросам техносферной безопасности. В нём проходит обучение и аттестация железнодорожников на тему охраны труда, а также проводятся профилактические занятия для детей и подростков.