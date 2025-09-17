Бывшей чиновнице мэрии Саратова смягчили приговор за махинации с муниципальной землей

Бывшему председателю комитета по управлению имуществом Саратова Светлане Чеконовой смягчили приговор за махинации с землей.

Кассационный суд отменил запрет на работу в органах местного самоуправления, сохранив остальные пункты наказания.

По делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с незаконной арендой земельных участков без аукционов и изменением вида разрешенного строительства, Чеконова ранее была приговорена к двум годам принудительных работ с удержанием 20% дохода в пользу государства.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2023 года, а в мае того же года чиновницу отстранили от должности.

Наталья Мерайеф