Мария Усова: О цифровом неравенстве

В прогнозе погоды стали применять термин «ощущается». Температура вроде бы комфортная, но ветер и снег, и все, — по ощущениям, совсем не то, что на термометре…

Сегодня на заседании комитета по информационной политике обсуждали программу устранения цифрового неравенства.

По данным профильного министерства неравенства уже нет практически, так как 99,8% населения уже заполучили интернет, а 99,6% жителей области имеют доступ к мобильному интернету. А те, кто пока не читают новостей с экранов смартфонов, могут проголосовать на Госуслугах, и за государственный счет им поставят вышку Теле2.

Жаль, этого не увидят многие жители районов, входящих в мой избирательный округ, так как далеко не 99% из них «ощущают» зону покрытия…