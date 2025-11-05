Бывшему замминистра спорта региона Абрашину продлили арест на полгода

Фрунзенский районный суд Саратовской области продлил срок содержания под стражей экс-заместителя министра спорта и молодежной политики региона Андрея Абрашина до конца апреля 2026 года.

Об этом сообщает издание «СарИнформ».

Бывший чиновник, занимавший должность замминистра в 2018-2022 годах, был арестован в августе 2025 года по уголовному делу о мошенничестве. Согласно материалам судебной картотеки, обвинение касается трех эпизодов преступной деятельности, квалифицированных по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и в крупном размере).

После работы в министерстве Абрашин руководил спорткомплексом «Кристалл», а в настоящее время возглавляет спортивную школу «Центральная» в Энгельсе. Подробности уголовного дела следственными органами не разглашаются.

Ольга Сергеева